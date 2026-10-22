Değişiklikten fazlası

Türk futbolunda bazen yeni bir başlangıç için doğru bir tercih yeterlidir. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilmesi de böyle bir fırsat. Çünkü milli takım, yalnızca taktiklerin konuşulduğu değil, aynı ülkenin insanlarını ortak bir hayalde buluşturan özel bir yerdir. Yalçın, futbolculuk kariyerinden teknik direktörlüğe uzanan yolculuğunda büyük maçların baskısını yaşadı, şampiyonluklar kazandı. Beşiktaş'ta elde ettiği başarı, bu göreve yalnızca ismiyle değil, tecrübesiyle geldiğini gösteriyor. Elbette yerli teknik direktör tercihi tek başına başarı garantisi değil. Ancak Türk futbolunu, oyuncuların beklentilerini ve bu formanın taşıdığı anlamı yakından bilen bir ismin göreve gelmesi önemli bir avantaj. Şimdi asıl mesele, bu avantajı sahaya yansıtmak.

HAK EDEN ALMALI

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlarımız, Türkiye'nin uluslararası düzeyde ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Fakat milli takımın geleceği yalnızca Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayan futbolcularla kurulamaz. Anadolu kulüplerinde forma giyen, istikrarlı performansıyla öne çıkan oyuncular da bu yarışın içinde olmalı. İzmir'den Trabzon'a, Konya'dan Samsun'a kadar ülkenin dört bir yanında yetenekli futbolcular var. Onlara düşen çalışmak ve kendilerini kanıtlamak; teknik ekibe düşen ise kulüp isimlerine değil, sahadaki performansa bakmak. Çünkü milli forma, bir kulübün büyüklüğünün değil, futbolcunun hak edişinin ödülü olmalı.

MİLLİ TAKIM HEPİMİZİN

Sergen Yalçın'ın önündeki en önemli fırsatlardan biri de bu adil rekabet ortamını oluşturmak. Anadolu'dan seçilecek bir futbolcu, yalnızca kadroya yeni bir isim kazandırmaz; binlerce genç oyuncuya da milli takım hayalinin ulaşılabilir olduğunu gösterir. Bu yaklaşım, Türk futbolunun oyuncu havuzunu genişletirken aidiyet duygusunu da güçlendirir. Hedef belli: Büyük turnuvalarda yer alan, güçlü rakiplerle başa baş mücadele eden ve başarıyı tesadüfe bırakmayan bir Türkiye. Bunun yolu doğru kadrodan, istikrarlı bir oyun anlayışından ve gençlere duyulan güvenden geçiyor. Sergen Yalçın dönemi bu nedenle bir teknik direktör değişikliğinden fazlası olabilir. Yerli bir futbol aklıyla yeni bir hikaye yazmak, Anadolu'nun potansiyelini milli takıma taşımak ve hak eden herkese fırsat vermek için önemli bir başlangıç. Çünkü milli takım hepimizin. Ve ay-yıldızlı formanın hayalini kuran her genç, o formayı giyebilmek için eşit bir fırsatı hak ediyor.