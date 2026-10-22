FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026







KOÇ

Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.



BOĞA

Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.



İKİZLER

Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.



YENGEÇ

Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz. Aranılan bir kişi olmaktan mutluluk duyacaksınız.



ASLAN

Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.



BAŞAK

Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.



TERAZİ

Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.



AKREP

Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.



YAY

Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



OĞLAK

Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.



KOVA

İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Güzel fırsatlar gündeme gelecek.



BALIK

Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.