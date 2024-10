Astroloji kraliçesi

KOÇ: İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakmalısınız.



BOĞA: Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden hatalarınızı abartmanızdır. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya zorluyor.



İKİZLER: Grup çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Tabii işin yürümesi için gereken bütün alt yapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden birçok kişi sizinle çalışmaktan büyük zevk alıyor.



YENGEÇ: Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alınız. Bu nedenle kayıplar yaşayabilirsiniz.



ASLAN: Sizi anlık heyecanlara koşturan yeni bir fikir, yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilgi düzeyiniz de artıyor. Çünkü, bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyuyorsunuz.



BAŞAK: Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasiteye sahipsiniz. İş yaşantınızda aksayan durumlar motivasyonunuzu daha da artırıyor. Bugün bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.



TERAZİ: Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Özellikle yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün size fazla baskıcı davranmakla suçlayabilirler. Kendinize aşırı güvenmeniz yanlış anlaşılıyor.



AKREP: İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Son günlerde sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz. O size her an kızabilir. Buna meydan vermeyin.



YAY: Yaşamı dolu, dolu yaşamak isteyen bir yapınız var. Üstelik yorulduğunuzu anlamıyorsunuz İyi yiyeceklere düşkün olmanız, sağlığınızı daha da tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize her zaman güvenmemelisiniz. Akıllı ve uyumlusunuz.



OĞLAK: Çalışmayı çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Üstelik tutucu bile sayılabilirsiniz. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.



KOVA: Aşk yaşantınızda da sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışırsınız. Kendinizi öyle çok disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere bir türlü rahat bakamıyorsunuz. Sizin için denge önemli.



BALIK: Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Çünkü onun günlük gelişen olaylara karşı bozulan sinirleri, direk olarak ilişkinizin gidişini belirliyor.

