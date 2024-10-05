Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı her zamanki gibi paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size hiç yakışmıyor.

BOĞA: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Dostlarınızın fikirleri sizin için motivasyon oluyor.

İKİZLER: Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olduğunuzu hissetmek

için, hiç bir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

YENGEÇ: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji hatalar yapmanıza neden olabilir.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını sosyal ve çevre ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Bugün ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardımsever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

BAŞAK: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememekte yarar var.

TERAZİ: Duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

AKREP: Bugün, bilinçaltı öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var ve sizden iyi bilen yok.

YAY: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün içindesiniz. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.

OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde

dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

KOVA: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

BALIK: Bugün, duygularınız her an değişebilir. Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve zarar görebileceğiniz ortamlardan

çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.