KOÇ: Bugün işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Mars ailesel evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim evinizde geri gidiyor. Uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.



BOĞA: Uranüs retroda. Bağımsız çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.



İKİZLER: Bugün, Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.



YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi daha da, zorlayabilirsiniz.



ASLAN: Çevrenizde oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak, ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.



BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor. Gizlilikler söz konusu olacak.



TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Venüs ve Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.



AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz. Algılama konusunda başarılısınız.



YAY: Dostluk duygularınız ön planda. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.



OĞLAK: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.



KOVA: Beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.



BALIK: Kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Ayrıca gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.