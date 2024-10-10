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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:00

KOÇ: Bugün işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Mars ailesel evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim evinizde geri gidiyor. Uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.

BOĞA: Uranüs retroda. Bağımsız çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

İKİZLER: Bugün, Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi daha da, zorlayabilirsiniz.

ASLAN: Çevrenizde oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak, ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor. Gizlilikler söz konusu olacak.

TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Venüs ve Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz. Algılama konusunda başarılısınız.

YAY: Dostluk duygularınız ön planda. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

OĞLAK: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

KOVA: Beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

BALIK: Kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Ayrıca gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.

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