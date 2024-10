KOÇ: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.



BOĞA: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel.

Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılımlarınızı yapmalısınız.



İKİZLER: Yeni iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz. Ufkunuz açık.



YENGEÇ: Kendinize fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınızın dışa vurumu hem kendinizi, hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, tüm engelleri hızla aşıyorsunuz. Çevrenizde istenmeyen durumlar oluşabilir.



ASLAN: Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyor ve pişman oluyorsunuz.



BAŞAK: Hayal ettiğiniz işe şimdilik kavuşmasanız da, siz sabırlı olmaya devam etmelisiniz. Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecektir. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar hislerini saklıyorlar.



TERAZİ: Yoğun bir tempoda çalışıyor ve hiç hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz. Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın..

Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı kısa zamanda çözme fırsatı yakalayacaksınız.



AKREP: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz.



YAY: Aşkı çok farklı algılayan bir kişiliğe sahipsiniz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.. Sizi anlamak çok zor. Yorgun bir tablo çiziyorsunuz. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.



OĞLAK: Çekişmeli bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Sizin yaşadığınız, olaylarda bu tarz bir çelişki. Çözümü sizin elinizde. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.



KOVA: Bugün, doğru karar vermek için yalnız kalmaya gayret etmeli ve etki altında kalmamalısınız. Girişimciliğiniz yine ön planda. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız. Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.



BALIK: Acele etmeye gelemeyen bir yapınız var. Sırada bekleyen işlerinizi düzenleyerek, planlı bir şekilde halletmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Bugün kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.

