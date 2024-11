Yıldız falınız

KOÇ: Dostlukların zedelenmesinden yana değilsiniz ve her zaman çevrenizi kaynaştırma özelliğine sahipsiniz. Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Yaşam temponuzu artırmalısınız.



BOĞA: Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.



İKİZLER: Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dikkatli olun.



YENGEÇ: Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. İş çevrenizde karşı cinsle ilgili ortak çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz.



ASLAN: Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor.



BAŞAK: Sosyal yönünüzü daha ön plana çıkararak olaylara yaklaşmaya çalışın. Karşı tarafı dinlemeyi öğrenirseniz, ondan çok şey öğreneceksiniz.

Her şeyi önceden planlamanıza rağmen, Olaylara yaklaşımınız farklı.



TERAZİ: Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Olayları abartmadan çözerken, bugün kafanız karışabilir. Bugün farklı konular gündemde.

Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı. Geçici heveslerden uzak kalmalısınız.



AKREP: Çalışma hayatınız da temponuz sürekli değişiyor. Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz.. Biraz daha rahat olmalısınız.



YAY: Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. İlerleyen günlerde daha olumlu davranacaksınız. Stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınız ve sempatik tavırlarınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz.



OĞLAK: Bugün, gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü sizin fikirleriniz başkalarının düşüncelerine çok ters geliyor. Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Sizi anlamak, çoğu kez çok zor.



KOVA: Önemli zannettiğiniz konuların değer kaybetmesi sonucunda kafanız karışabilir. Bugün anlamsız ilişkilerinizi, yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yeniden yapılanmak gerektiğiniz sizde biliyorsunuz.



BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Aşırı hassas bir gündesiniz. Çevrenizden etkileniyor size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz. Alınganlıktan vazgeçmelisiniz.

