Yıldız falınız

KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi hemen kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak, hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.



BOĞA: Özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor.



İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler, canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek bu durumu kolayca artıracaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



YENGEÇ: Yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.



ASLAN: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınız da canlanma artıyor.



BAŞAK: Bugün çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Sağlığınızla ilgili daha özverili davranın.



TERAZİ: Ele aldığınız konularda yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde karlı bir kazanç tablosu ortaya çıkıyor.



AKREP: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz.



YAY: Bugün sadece özel sorumluluklarınızla ilgilenmelisiniz. Hayal gücünüz yoğun ve rüyalardan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz, gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları silemediğinizi göreceksiniz.



OĞLAK: Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Kişilik meselesi olarak algıladığınız içinde fazladan enerji sarf ediyorsunuz. Fikirleriniz ön planda olacak.



KOVA: Bir konuda yapacağınız özel değerlendirmelerinizle çevrenizi etkileyeceksiniz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapıyor. Yeni projeler içindesiniz.



BALIK: Güçlü savaşların insanı olduğunuz için, sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz. Ona hak vermelisiniz.

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