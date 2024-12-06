KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir.

Bugün bir sürü eğlenceli teklife hazır olun.

BOĞA: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, yeniden gündeme getireceksiniz. Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor. Kalıcı başarılardan yanasınız ve her isteğiniz olsun istiyorsunuz.

İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

Bugün, derin düşünceler içinde olacaksınız.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.

Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.

BAŞAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün.

Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler gündemde olacak ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek oluyorsunuz. Akşam saatlerinde kendinizi rahat hissedeceksiniz.

AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.

İnanmadığınız şartları değiştirmek, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz.

YAY: Arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.

OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gün geçtikçe daha da hız kazanıyor.

KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

Akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz.

Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Gece uykularınızı ihmal etmeyin.