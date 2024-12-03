KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli anlamsız bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor.
Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.
Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.
ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bugün birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz.
Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz.
Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.
AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkilenecek ve düşüncelerinize yeni bir bakış açısı getireceksiniz. Düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.
YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün.
Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.
OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.
KOVA: Duygu dolu bir gün sizi bekliyor. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.
Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz.
Kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.