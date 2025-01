KOÇ: Bugün bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız birçok kişiye garip gelebilir. Fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Değişimden olumlu etkileniyorsunuz.



BOĞA: Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizili bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Finans konularında belirleyici davranmalısınız.



İKİZLER: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen çalışmalarınızda güçlü bir disiplin var. İstediğiniz koşulların her zaman sağlanamayacağını bilmek sizi sinirli ve huzursuz yapıyor.



YENGEÇ: İç güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde bir başarıyı kısa sürede tadarak önemli yollar kat edeceksiniz. Bugün mesleki konularda beklediğiniz kriterleri karşı taraf sağlayacaktır. Uyumunuzu bozmamalısınız.



ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.



BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyor.

Başarınızı destekleyici özel arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hayır dememelisiniz.



TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor.



AKREP: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Bugün onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek.

Fakat çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Duygularınızı güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz.



YAY: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Bugün Ay'ın konumu size istediğiniz duygusallığı sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorunda kalacaksınız. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalısınız.



OĞLAK: Burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyor, istediğiniz tarzınızı oluşturuyorsunuz.

KOVA: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Sabah saatlerinde başlattığınız bir işinizin akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmelisiniz.

BALIK: Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız. Bugün mekanın ile ilgili değişime ihtiyacınız var. Her şeyinizin farklı olmasını istiyor ve farkınızı biliyorsunuz.