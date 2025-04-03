Belki de son dönemin en kritik derbilerinden birini izledik. Bundan bir hafta önce kime sorarsanız sorun 9 puanlık bir farka ulaşmış olan Galatasaray'ın ligi koparmış olduğunu ve bu psikolojik üstünlükle beraber kupada da Fenerbahçe'yi eleyeceğini söylerdi. Fakat Beşiktaş ligdeki tüm dengeleri bozduğu gibi bu maçında havasını bir anda değiştirdi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk gitti ama en azından Galatasaray'ı yenersek iyi olur kafasından bir anda bu maçı alırsak şampiyonluğu da alabiliriz düşünmeye başladı.

Çünkü AROG filmindeki maç sahnesinde Cem Yılmaz'ın dediği gibi 'Büyü bozuldu' yani Galatasaray ligde ilk kez yenildi. Üstüne Fenerbahçe kupada rakibini elerse psikolojik üstünlüğünü eline alacağı gibi hafta sonunda da galip gelirse Galatasaray bay geçeceği için puan farkı 3'e inecek. Yani böyle bıçak sırtı bir derbi izledik. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan derbiden bazı dersler almış olmalı ki ileri de En-Nesyri ve Talisca ikilisiyle maça başladı.

YİNE SOKAK KAVGASI

Galatasaray'da ise Okan Buruk Fener derbisinin kahramanı olan Lemina'yı 11'de sahaya sürdü. Üzerine bir de Muslera şok bir kararla yanına oturtup kaleye Günay'ı geçirdi.

Tüm bunların ışığında Fenerbahçe'nin daha etkili olmasını bekliyordum. Fakat ilk düdük ile birlikte sahanın tek hakimi Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 28 dakikada 2-0 öne geçmesinin yanı sıra sarı-lacivertlileri yarı alanından da çıkarmadı. Skor 2-0'a gelince Fenerbahçeli oyuncular da bir de panik başladı. Sanki Galatasaray, Fenerbahçe ile değil bir 2. Lig takımıyla oynuyordu. Mourinho'nun kenardan talimatları işe yaradı ve ilk yarının son dakikalarında toparlanan sarı-lacivertliler, farkı bire indiren golü buldu. İkinci yarı Fenerbahçe'nin toparlanmasıyla maçın seyir zevki arttı. Ancak son anlarda yine milyonluk adamlar sokak kavgasına tutuştu. Evet maçı Galatasaray kazandı.

Fakat iki kulüp arasındaki bu gerginliğe yeter artık. Milyonlar kazanan, milli takımda sırt sırta oynayan bu kişilere bu olaylar hiç yakışmıyor.