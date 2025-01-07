KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi hemen kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz.

Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak, hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: Özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor.

İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler, canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca artıracaksınız.

Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: Yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.

ASLAN: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz.

Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınız da canlanma artıyor.

BAŞAK: Bugün çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Sağlığınızla ilgili daha özverili davranın.

TERAZİ: Ele aldığınız konularda, yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde karlı bir kazanç tablosu ortaya çıkıyor.

AKREP: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, herkesi şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz.

YAY: Sadece özel sorumluluklarınızla ilgilenmelisiniz.

Hayal gücünüz oldukça yoğun ve rüyalardan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz, gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları silemediğinizi göreceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Kişilik meselesi olarak algıladığınız içinde fazladan enerji sarf ediyorsunuz. Fikirleriniz ön planda olacak.

KOVA: Bir konuda yapacağınız özel değerlendirmelerinizle çevrenizi etkileyeceksiniz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz; işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapıyor. Yeni projeler içindesiniz.

BALIK: Güçlü savaşların insanı olduğunuz için, sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz. Ona hak vermelisiniz.