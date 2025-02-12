Aslan burcunda dolunay

Bugün, Aslan Burcu 24 derecede. Zorlu bir dolunay bizleri bekliyor.

Bu tarihte Boğa Burcundaki Uranüs 23. derecede, Kova Burcu'ndaki Güneş 24'üncü derecede konumlanacak. Aynı anda "T Karesi" olarak adlandırılan 2 tane 90 derecelik kare açı oluşacak. Kareler astrolojide zordur ve günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz engelleri, çözüm bekleyen sorunlarda tıkanmaları temsil ederler. Oluşabilecek engellere karşı anlık ve pratik çözümler bulmak gerekir.

YARATICILIK ÖN PLANDA

Şubat ayının dolunayı, bugün saat 16.53'te Aslan burcunda gerçekleşecek ve Aslan burcunun 24. derecesinde meydana gelecek ve yaratıcılık, özgüven, liderlik gibi temalarını ön plana çıkaracak. Dolunay sırasındaki Uranüs hiç beklenmedik olaylara gebe olarak sürprizler yaratır. Bütün burçlar bu sıkıntılı dolunayı, gündelik yaşamının bir kesitinde hissedeceklerdir. Dolunayın diğer bir görevi, lehinize olmayan veya düzeltmeniz gereken konularda sizi çözüme yöneltmektir. Ya da sorunlara neden olan kişilerden veya durumlardan uzaklaşmanız için sizi zorlayacaktır. Bu genel durumdan, gündelik yaşam özellerine inersek; toplumsal yaşamda şaşırtıcı, hesapta olmayan konular ve skandal gelişmeler yaşayabiliriz. Önleyemediğimiz doğa olayları ortaya çıkabilir. Dolunay sırasında kişilerin özgürlük hisleri artarak, "dediğim dedik" davranışlar içine girebilirler. Çevreden gelebilecek değişik fikirlere karşı hoşgörülü davranın. Israrcı tavırlar size hata yaptırabilir.

ŞİMDİ AŞK ZAMANI

Tartışmalarda olayları büyütmeden , anlayışlı ve yapıcı tepkiler verin. Dolunay'a doğru özgürlük ve bağımsızlık isteği artacaktır.

Bastırılan duygular ortaya çıkabilir, yürümeyen ilişkiler, işler bitebilir.

Hiç beklemediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Venüs gezegeni Koç burcunda ve gerilemeye hazırlanıyor, hızlı aşklar başlayabilir.

Aslan dolunayları her zaman sanatçılar, göz önündeki kişiler, liderler, yöneticilerle ilgilidir.

AFET RİSKİ VAR

Deprem, toprak kayması, sel, fırtına, ani değişen hava koşulları, kazalar, özellikle de uçak kazaları maalesef gündem olabilir. Altın fiyatı şok edici noktalara gelebilir;

Aslan burcu altını yönetir, tabi ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle kalp, tansiyon, panik atak ve dolaşım sorunlarına sahip kişilerin stresten uzak durması gerekiyor. Kısaca durumu özetlemek gerekirse, Dolunayın temizleyici özelliği sizi bazı önlemler almaya zorlayacak.

12 Şubat dolunayından en çok etkilenen Aslan, Kova, Boğa ve Akrep gibi sabit burçlar olacaktır.