Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal konularda çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Bugün planlarınızı yeniden gözden geçirin.
BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz.
İKİZLER: Koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz.
Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
YENGEÇ: İlişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.
ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacındasınız. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz. İsteklerinizde artışla parasal tablonunuz değişiyor.
BAŞAK: Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz. Kardeşlerle bağlarınızı önemseyin.
TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni iş projeleri gündemde olacak.
AKREP: Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.
YAY: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.
OĞLAK: Daha sosyal olma gereğini duymak için, birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.
KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız, iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız. Cesur ve radikalsiniz.
BALIK: İlişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmamalısınız. Seçimlerinizi her zamankinden daha dikkatli davranmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine asla izin vermemelisiniz.