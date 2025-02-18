Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal konularda çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Bugün planlarınızı yeniden gözden geçirin.



BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz.



İKİZLER: Koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz.

Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.



YENGEÇ: İlişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.



ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacındasınız. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz. İsteklerinizde artışla parasal tablonunuz değişiyor.



BAŞAK: Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz. Kardeşlerle bağlarınızı önemseyin.



TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni iş projeleri gündemde olacak.



AKREP: Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.



YAY: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.



OĞLAK: Daha sosyal olma gereğini duymak için, birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.



KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız, iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız. Cesur ve radikalsiniz.



BALIK: İlişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmamalısınız. Seçimlerinizi her zamankinden daha dikkatli davranmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine asla izin vermemelisiniz.

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