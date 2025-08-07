KOÇ: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için kişisel çabalarınızı, çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Fırsatlara dikkat!

BOĞA: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu, sizin için önemli. Kısa seyahatleriniz söz konusu.

İKİZLER: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin, sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Yaratıcılığınız için riskleri göze almalısınız.

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda, çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve gerekli onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla, baş etmeyi öğrenmek zorundasınız.

ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri, sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat, iş bitirici yönlerinizle kesin çözümler elde ediyorsunuz.

TERAZİ: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, çevrenizden tepki alıyorsunuz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.

Başlatacağınız çalışmalar olumlu ilerliyor.

AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert ve akılda kalıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün değil fakat, gizli anlaşmaların faydasını görecek ve daha iyi anlayacaksınız.

YAY: Yönetici gezegeniniz Jüpiter; çevresel , iletişim konusunda size güçlü duygular veriyor.

Erkek kardeşlerinizle ve babanızla olan ilişkileriniz yeniden gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız, sizi olumlu kılacaktır.

OĞLAK: Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınız daima size açık.

KOVA: Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz.

Birlikte çalıştığın kişilerin enerjilerinin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz. Haklısınız.

BALIK: Jüpiter, aşk evinizde ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün.