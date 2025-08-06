KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız da, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu, sizi de etkileyecek.

Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.

BOĞA: Aşkların da gündemde olacağı bir dönem.

Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkların ardından evlilik kararı alacak. Kişiselliğin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.

İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içinde olacaksınız. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi ve coşkunuzu iki katına çıkarırken, enerjinizi dengeleme konusunda uyarı.

BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız bir şey.

Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmemezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz.

Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak. Orijinal fikirli kişilerin enerjisi, sizi olumlu yönde etkileyecek.

YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları, hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizin farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

OĞLAK: Plüton burcunuzda, kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, ikilem yaşayabilirsiniz. Bugün, güçten yanasınız.

KOVA: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalı, önleminizi almalısınız.