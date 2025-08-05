KOÇ: Finansın gündem kazanmasıyla birlikte, satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.
BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli yapınız mevcut. Kendinizi yeterli göremediğiniz zamana geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.
İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan büyük keyif alacaksınız.
YENGEÇ: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Organizasyonlar gündemde.
ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.
Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.
İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.
Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.
BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için, eğlenceli ve çok farklı bir gün.
TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz bile, duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün.
Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.
Güven olgusunun önemli olduğu bir gün.
AKREP: Çevrenize karşı sevecen duygular içindesiniz.
Aşk ve sosyal evinizde geri giden Satürn, eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.
YAY: İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Beklentilerinizde acele etmemelisiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Çok iddialısınız.
OĞLAK: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz.
Bastırdığınız duygularınız, sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız, sizi ele vermeye devam ediyor.
KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz daha da artıyor.
BALIK: Kapasitenizi daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların önemli olduğunu bildiğiniz için, arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriyorsunuz.
Çözüm bekleyen işlerinizi unutmayın.