KOÇ: Finansın gündem kazanmasıyla birlikte, satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.

BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli yapınız mevcut. Kendinizi yeterli göremediğiniz zamana geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.

İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan büyük keyif alacaksınız.

YENGEÇ: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Organizasyonlar gündemde.

ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.

Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.

Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.

BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için, eğlenceli ve çok farklı bir gün.

TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz bile, duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün.

Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.

Güven olgusunun önemli olduğu bir gün.

AKREP: Çevrenize karşı sevecen duygular içindesiniz.

Aşk ve sosyal evinizde geri giden Satürn, eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

YAY: İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Beklentilerinizde acele etmemelisiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Çok iddialısınız.

OĞLAK: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz.

Bastırdığınız duygularınız, sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız, sizi ele vermeye devam ediyor.

KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz daha da artıyor.

BALIK: Kapasitenizi daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların önemli olduğunu bildiğiniz için, arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriyorsunuz.

Çözüm bekleyen işlerinizi unutmayın.