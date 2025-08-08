KOÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya farklı yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, geciken bazı konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

YENGEÇ: Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar.

İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz. Yardım etmeniz gerektiren şartlarınız çok önemli.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle, uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler, sizi rahatsız ediyor.

Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Onunla ilgili içinizdeki fırtınaları, gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz.

İçinizdeki fırtınaları dindirmekten başka çareniz yok. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini de alsanız fena olmayacak. Maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görseniz, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor.

Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle; bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Hayatınızın, zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Özellikle bu dönem kazanımlara doğru yelken açacaksınız.