KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda, araştırmaları sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları, kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden, otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız.
Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı, sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat, ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı, sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe, tercihleriniz genişliyor. Sizin, yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizde duyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak.
Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.
İş arayanlar, iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.
YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle, bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.
Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla, ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
BALIK: Uzak çevrelerin, aranılan kişisi haline geleceksiniz.
Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.