Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025
KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çabuk bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz.
Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünde bulunabileceksiniz.

YENGEÇ: Mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili gelişmeler mevcut. Yeni şartların lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Kişisel olaylarınıza temkinli yaklaşmalısınız.

ASLAN: Sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi, doğru bir şekilde kullanacaksınız.

BAŞAK: Ailenizin rahatlığı için yapmayacağınız şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.
Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ruh sağlığınıza destekleyici davranışlar içindesiniz.

TERAZİ: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız, çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.

AKREP: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle, iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisisiniz. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

YAY: Sizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla hırslarınızı, para kazanmaya yönlendireceksiniz. İnatçı yönleriniz ile başarıya daha çok yaklaşacaksınız.

OĞLAK: Çalışma yaşantınızda bir hızlanma mevcut. Siz kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun.

KOVA: Plüton, burcunuzda geri gidiyor. Karışık düşüncelerdesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız, dikkatli olun!

BALIK: Çevrenize karşı duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin, sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize rağmen, onların size olan ilgileri çok yüksek. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.
