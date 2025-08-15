KOÇ: Bu hafta, inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız, çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi, içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde ders vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınız artacak, köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. İş arkadaşlarınıza daha çok zaman ayırmalı, onların sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bu hafta özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz. Fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Bu hafta yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.

Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda, arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir dostluğa ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz.

KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde, yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.

BALIK: İş hayatınız ile ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevre, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.