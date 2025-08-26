KOÇ: İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda, ilginizi cezp edebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.

Daha sonra, dostluğunuzun ilerleyebileceği enteresan kişilerle tanışabilirsiniz.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

İKİZLER: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Çünkü bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

Uykunuzu ihmal etmemelisiniz!

YENGEÇ: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

ASLAN: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek, kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, bunun farkındasınız.

TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz, sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması, sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Birine ilgi duyuyorsunuz.

YAY: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.

Hassas olduğunuzu unutmayın.

OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

KOVA: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak, her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.

Çevrenizdekileri etkileme olasılığınız çok güçlü. Birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

BALIK: Uygulamaya çalıştığınız yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazırlıklı olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.