Yıldız falınız

KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyorsunuz.

Kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.



BOĞA: Yoğun çabalarınızın size sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz.

Böyle olmanız herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdikleriniz, sizi anlamalarını bekliyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.



İKİZLER: Partnerinizin de sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.



YENGEÇ: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz.

Her şeyiyle farklı bir gününüz. Güçlü kararlar verebilecek bir dönemdesiniz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.



ASLAN: Kişiliğinizle, çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli. Siz, sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz.

Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.



BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde, anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, bir süredir sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi yorgun düşürüyor ve olumsuz etkiliyor.



TERAZİ: Dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı olumlu etkiliyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.



AKREP: Arzularınıza gem vuramazsınız. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri, birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor.

Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.



YAY: Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili bazı gizlilikler söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinizde farklı konularda yoğunlaşmalısınız.

Adımlarınızı sakin atmalısınız.



KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyor olmanız, sizi çok sıkacaktır.



BALIK: Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında sorunlar çıkacaktır.