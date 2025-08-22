KOÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmanız gerektiğinin ve zamanın önemli olduğunun farkındasınız.

BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak, birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu paylaşabileceksiniz. İlişkilerinize, kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.

İKİZLER: Çevrenizle iş birliği içinde olduğunuz zaman, başarı grafiğiniz daha da artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden, çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Çevresel koşullarınızı denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde kendinizi güçlü ve sizi bekleyen olaylara hazır hissediyorsunuz.

Düşündüğünüz konular için, sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz.

İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.

ASLAN: Bugün enerjiniz oldukça yüksek. Maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz. Olaylar lehinize gelişiyor.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

Kişisel ilişkilerinizde her şey daha iyi olacak.

TERAZİ: Düşüncelerinizdeki olumlu performansınızı iş yaşantınızda olduğu gibi, duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi yeni olaylara hazır hissediyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla, göz dolduracaksınız.

AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğliyorsunuz.

YAY: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili olarak gelişiyor. Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var.

OĞLAK: Yakın ilişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz.

Bugün, dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Hiç kimseye ileri vadeli sözler vermemelisiniz. Finans konusunda çekimser davranıyorsunuz.

KOVA: Ortak çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız mutlu ve keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.

BALIK: İş yaşantınızda pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için, yoğun çaba harcamanız, etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmeyebilir. Süregelen ilişkinizi varsa, mutlu ve olumlu sona yaklaşıyorsunuz.