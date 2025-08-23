Yıldız falınız

KOÇ: Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İşlerinizin düzenli bir şekilde ilerlemesi, sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.



BOĞA. Duygusal konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle iş birliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.



İKİZLER: Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.

Görüşeceğiniz kişilere dikkat edin.



YENGEÇ: Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.



ASLAN: Maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz.

Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Bazı konularda acele karar vermemelisiniz.



BAŞAK: Yaratıcılığınız konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz.

Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Olumlu destek alıyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.



TERAZİ: Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz.



AKREP: Arkadaş çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.



YAY. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.

Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.



OĞLAK: Toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.

Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız.



KOVA: Özgürlüğünüzü destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.



BALIK. Birçok işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.