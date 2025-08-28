KOÇ: Doğal davranışlarınızla, insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz, sizin farklı bir kişiliğinizi ortaya çıkaracaktır. Size söylenenlere aldırmıyor, kendi düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.

BOĞA: Çevresel koşullarınızı olumlu değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek.

Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri yakından takip etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün.

Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgileriniz daha da güçleniyor.

YENGEÇ: Mesleki anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz. Ele aldığınız konularda sabit olamadığınız zamanlar, prestij kaybedebiliyor, bulunduğunuz ortamlarda kayda değer bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

Fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.

ASLAN: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Seçimlerinizi yaparken, sorumluluk duygunuzu ortaya çıkarmalısınız.

BAŞAK: Mükemmel bir tekniğiniz var. Yaşama geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir. Bugün özellikle çevrenize, üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

TERAZİ: Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Grup içerisinde sizi zorlayan bir durumdan, partnerinizin dengeleyici etkisiyle kurtulacaksınız.

AKREP: Duygusal bir gününüz ve çevrenizdeki olaylar, sizde hassasiyet yaratıyor. Hiç belli etmiyorsunuz fakat, zayıf kişilere yardım etme isteği içindesiniz. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak.

YAY: Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz. Kapınızı kimseye kapatmayın ve sınırlarınızı zorlamayın.

OĞLAK: İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden, olayları fazla abartmaya başladınız. Bugün, saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Duygusal takıntılarınız yüzünden, olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

KOVA: Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz.

Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.

BALIK: İşinizde yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışmanız ses getirecek.