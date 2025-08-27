KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırma yoluna gidebilirsiniz.
Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.
BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.
Siz, dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için, size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.
İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Sisteminizde yeniliklere ihtiyacınız var.
YENGEÇ: Çevrenizde oluşan birçok romantik fırsat, önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız.
Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.
ASLAN: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz.
Engeller karşısında pes etmemelisiniz.
BAŞAK: Bugün tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.
TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.
AKREP: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin veya yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.
YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil.
Bugün bir çok duygusal konularınızı arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.
OĞLAK: Bugün sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz.
Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.
KOVA: Birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da, siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.
BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak.
Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.