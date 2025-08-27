KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırma yoluna gidebilirsiniz.

Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.

Siz, dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için, size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Sisteminizde yeniliklere ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Çevrenizde oluşan birçok romantik fırsat, önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız.

Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

ASLAN: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz.

Engeller karşısında pes etmemelisiniz.

BAŞAK: Bugün tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.

TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

AKREP: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin veya yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil.

Bugün bir çok duygusal konularınızı arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.

OĞLAK: Bugün sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz.

Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

KOVA: Birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da, siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak.

Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.