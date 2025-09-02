KOÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.

Tenkit edilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BOĞA: Birliktelikleriniz hakkında duygusal gelişimler göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz.

İKİZLER: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün Ay karşıt burcunuz Oğlak'ta ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

ASLAN: Aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.

Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz olabilir gerginlikler canınızı sıkmamalı.

BAŞAK: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Bugün düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız.

Bu, sizin için oldukça zor bir durum.

Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

AKREP: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Terazideki Mars'tan destek alıyorsunuz. Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

YAY: Ay'ın bulunduğu konum, disiplinli yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Ailenizin ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek.

OĞLAK: Duygusal sorunlarının nedeninde, maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz. Bugün katılacağınız bir toplantıda, yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar oldukça önemli. Düşünmelisiniz.

KOVA: Kazançlarınızı arttırma konusunda, yaratıcılığınızı mantıklı bir şekilde kullanacaksınız.

Mars Terazi'de ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz.

BALIK: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.