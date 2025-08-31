Yıldız falınız

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.



BOĞA: Güneş kombinasyon burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.



İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı biraz kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinme duyacaksınız. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.



YENGEÇ: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var.



ASLAN: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.



BAŞAK: Güneş kişisel evinizde ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi daha fazla ortaya çıkarma çabası içindesiniz.



TERAZİ: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.



AKREP: Güneş kombinasyon burcunuz Başakta ilerlemeye başladı. İçsel enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Taviz vermek istemiyor ve kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz.



YAY: Aldığınız sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.



OĞLAK: Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz . İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.



KOVA: Plüton'unun verdiği güçle kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.



BALIK: Güneş kombinasyon burcunuz Başakta ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.