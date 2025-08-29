KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz.

Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu..

BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.

Fikirleriniz sürekli değişiyor. Dikkatli olun

İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız.

İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

YENGEÇ: Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.

ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz.

Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

TERAZİ: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız.

Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Başarıya çeyrek kaldı.

AKREP: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.

Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız. Çevresel desteğe ihtiyacınız var.

YAY: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

Önemli konular gündeme gelecek.

OĞLAK: Bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.

Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olun.

BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz.

Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.