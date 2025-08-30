Yıldız falınız

KOÇ: Bugün çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Akrepte ilerleyen Ay, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.



İKİZLER: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.



YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



ASLAN: Bugün Ay, karşıt burcunuz Kova'da ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacak.



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.



TERAZİ: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.



AKREP: Ay burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınızı renkleniyor.



YAY: Ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal dostluklar ve işbirlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme gibi hislere kapılacaksınız.. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız kalacaksınız.



OĞLAK: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.



KOVA: Merkür karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceğiniz bir gündesiniz.



BALIK: Sistemli olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars' ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.