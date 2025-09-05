KOÇ: Neptün burcunuzda geri giderken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz.

Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.

ASLAN: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.

Kişisel egolarınız oldukça yüksek.

BAŞAK: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

TERAZİ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Emin olarak ilerliyorsunuz.

AKREP: Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Bugün daha hareketli ve aktif olacaksınız.

Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.

Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.

OĞLAK: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

İş disiplininiz mükemmel. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız...

KOVA: Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

BALIK: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Sonuç istediğiniz gibi olacak.