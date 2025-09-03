KOÇ: Düşüncelerinizi kimseye açıklamıyorsunuz.

Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık ve alıngan oluyorsunuz.

Gizli duyguların kişisi oldunuz. İş arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçiler.

BOĞA: Aşkın gözü kördür derler. Bugünlerde, garip bir kaosun içine girdiniz. Hiçbir olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda da onlara kapalı davranıyorsunuz.

İKİZLER: Aktif, kalıcı, inatçı ve yüksek motivasyonunuza herkes şaşırıyor. Birçok işi bir arada yapmanız, olacak gibi değil, Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyorlar. Yeter ki, kendinize özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

YENGEÇ: Çekici, ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, sizin istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz, herkesten tam puan alıyorsunuz.

ASLAN: Duygulu, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var, o da sizinle aynı fikirde.

BAŞAK: Çekiciliğinizi, aşk konusunda da sürdürüyorsunuz.

Eğlenceyi seviyorsunuz, yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle, ileriye dönük dostluklar kurabilirsiniz. kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik olabilir.

TERAZİ: Yaşantınızda, bir süredir kafanızı kurcalayan konulara bir açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, biraz soğukkanlılıkla hareket etmeye devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek. İş yaşamınız aksiyon kazanıyor.

AKREP: Duygusal iniş çıkışlar yaşadığınız bugünlerde, huzursuz anlar geçiriyorsunuz. Kıskançlık konusunda bazen, ikiniz de aşırıya kaçıyor ve birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun ve yeni başlangıçlara yürüyün.

YAY: Parasal durumunuzu, duygusal yönde emniyete almak istersiniz. Güvensizlikten çok çabuk etkileniyorsunuz. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi kesinlikle onaylamayın.

OĞLAK: Bağlılık sizin için önemli. İşte bu yüzden aşklarınızda hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil.

Bugün oldukça zorlanıyor ve kaprislisiniz.

KOVA: Coşkulu olduğunuz zaman aktiviteniz çok yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor.

Hayır kelimesi lugatınızda yok. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var.

Böyle olunca sinirli olmanız son derece normal.

BALIK: Duygularınızla başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün içindesiniz.

Ben bilirim halleriniz yüzünden arkadaşlarınız size kırılabilirler. Öfkeli değil fakat alınganlık yapabilirsiniz. Kafanız çok karışık.