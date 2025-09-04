KOÇ: Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Önünüze çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.

Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.

BOĞA: Kendi duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz.

Size eşit, değerler var. Partnerinizle takışmayın.

Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.

İKİZLER: Problemlerinizi gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

YENGEÇ: Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Sınırlarınızı aşmalısınız. Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

ASLAN: Sıra dışı işler için yaratılmışsınız. Fırsatları iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı sizi olacak. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.

BAŞAK: Son günlerde fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor. Bugün daha dikkatli olmalısınız. Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından yanlış algılanıyorsunuz.

TERAZİ: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Oldukça hassas bir gündesiniz.Çevrenizden fazlaca etkileniyor size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

AKREP: Mantığınız bugün işe yaramayabilir. Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bugün hata yapmaya açıksınız. Çok dikkatli olmalısınız.

YAY: İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkelerinizin sebebi içsel sıkıntınız.

Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.

OĞLAK: Bugün iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.

Sonuç sizin lehinize gelişecek.

KOVA: Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz.

Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünmelisiniz. Cilt sorunlarınız olabilir.

BALIK: İşlerinizi başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok. Fazla tepkiselsiniz.