Yıldız falınız

KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtacaksınız.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir. Disiplinli yönlerinizi karşınızdaki insanlara da yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Sizin tutkularınızda geçici olmasından dolayı odaklaşma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermek gibi bir tavrınız yok. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.
ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle yeni olaylarda beraberinde gelecektir. Çevrenizdeki kişilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.
BAŞAK: İş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymalısınız.
TERAZİ: Somut düşüncelerin sizi kazandıracağı alternatiflerden, nasibinizi olumlu bir şekilde alıyorsunuz. Sizinle iş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.
AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, onunla birlikte ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.
YAY: Çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, sizin adınıza yaratılan koşullardan da hoşnut kalıyorsunuz. Düşündüğünüz konularda takıntılı olduğunuz bir gün.
OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizde çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.
Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.
KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve bir takım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. Zevkleriniz söz konusu.
BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün.
Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz. Onları ikna etmelisiniz.