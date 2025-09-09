KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.

Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız.

Aklına esen konularda başarılısınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

Mesleki aşklar gündemde olacak.

KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.