Yıldız falınız

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmeli, işinize sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.

İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayları zaman belirleyecek.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

BAŞAK: Siz kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevresel yoğunluğunuzun fazla olduğu bir gün.

TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken biraz çekingensiniz.

AKREP: Bugün partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız onun da çok hoşuna gidecektir. Bazı zaman beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil ve suçluluk duymamalısınız.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların size prestij kazandıracağını bilmelisiniz.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Değişik ortamlarda dolaşırken, içsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.