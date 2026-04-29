Edirne sınırlarını şimdiden astı

Göztepe, son iki sezondur Avrupa kupalarına katılma mücadelesi içerisinde yer alıyor. Bu sezon bu hedefe oldukça da yakın görünüyor. Ligin son düzlüğüne girerken, son üç maçta alacağı sonuçlara göre sezonu Avrupa ile taçlandırabilir. Ama bugün bahsedeceğim konu bu değil. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında ben de tribündeki yerimi aldım. Basın tribününde Alman bir misafir vardı. Adı Andreas Christian. Kendisi emekli bir profesör. 25 yıl boyunca Bremen ve İzmir'in belediye kardeşliği için çalışmalarda bulunmuş. Şu anda kendi sergisinde kullanmak için İzmir hakkında fotoğraflar çekmeye gelmiş. Almanya'daki futbol tutkusu İzmir'de de olduğu için de Göztepe maçını takip etmek istemiş. Müsabaka öncesi biraz sohbet ettik. Türk futbolu, altyapı ve Göztepe ile Karşıyaka rekabeti hakkında fikirlerimi paylaştım. Kendisi de oldukça ilgilendi. Özellikle 2. Lig'de kırılan seyirci rekoruyla ilgili detaylı bilgiler aldı. Konuşmamızın sonunda Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılma ihtimali hakkında konuşurken, sarı-kırmızılı camianın Almanya'da fazlasıyla tanındığından bahsetti. Yani Göztepe henüz Avrupa vizesi almasa da şanı şimdiden Edirne sınırlarını aşmış. Belki de bu tesadüfü karşılaşma Göztepe'nin geleceği hakkında kısa bir fragmandı.