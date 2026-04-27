Yıldız falınız

FİLİZ ÖZKOL

filizozkol@yeniasir.com.tr
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026

KOÇ: Ailenizle ilgili gündemde olan konulara ilgi göstermeniz, sorumluluk duygularınızın pekişmesine neden olacaktır. Aşırı hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

BOĞA: İş arkadaşlarınızla verimli bir gün yaşamak istiyorsanız, olayın detayına inmemeli, arkadaşınla program yapmalısınız. İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Dolu dizgin giderken dikkat edin.

İKİZLER: Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.
Dikkat, onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Bugün enerjinizi en üst düzeyde kullanmalısınız. Kişiliğinizle başkalarını etkileme konusunda çok rahatsınız. Özel olaylarınız, sağlığınızı olumsuz etkileyecek kadar sizi meşgul ediyor. Fazla aceleci tavırlar içinde olmayın.

ASLAN: Bugün duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı biraz esnetmelisiniz. Rahatlamalısınız.

BAŞAK: Kişiliğinizin ön planda olduğu işlerden kazancınızı arttırmak için uygun zamandasınız. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz gündesiniz. Kazanç fırsatlarını görmek size ayrı bir motivasyon ve güç sağlayacaktır.

TERAZİ: Estetik tavırlarınız ve ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz. İstekleriniz doğrultusunda olan hedefleriniz için doğru yoldasınız. Bu arada sıra dışı işlerden de hoşlanıyorsunuz. Gelen fırsatları kaçırmayın.

AKREP: Bencilce davrandığınız zaman hatalarınızı çabuk anlıyor ve geriye dönmeye çekiniyorsunuz. Sizi tanıyanlar bile, bu yönünüzü hala çözemediler. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Çevrenizdeki kişileri bezdirmeyin.

YAY: Çevre ilişkilerinizde her zamankinden daha aktifsiniz. İlgi odağı olmanız en yakınlarınızı rahatsız ediyor, dedikodulara maruz kalıyorsunuz. Aldırmaz tavırlarınızı rahatça sürdürüyor ve kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

OĞLAK: Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz. Bazıları için kinci olarak tanınsanız bile siz kendinize toz kondurmuyorsunuz. İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım adım başarıya götürüyor.

KOVA: Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her şey adeta sizi büyülüyor. Derinliğine etkilendiğiniz konulara adapte olmakta zorlanıyorsunuz. Dağınık gibi görünseniz de, her şeyi belli düzen içinde istiyorsunuz.

BALIK: Zor arkadaş seçiyorsunuz. Ayrıntılar sizin için çok önemli. Özellikle, iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Üstelik fazla sorumluluk almanız ve özenli yapınız sizin iki kere daha fazla dikkatli olmanızı gerektiriyor.

