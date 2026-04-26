Yıldız falınız

KOÇ: Her türlü ilişkiniz için yoğun bir hafta. Takıldığınız konuları çözümlemeden bırakmıyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla aranızda yeniden iletişim bağları kurulacak. Sanatsal çalışmalarınız gündeme geliyor.



BOĞA: Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz, bazen hata olabilir.



İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevre koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.



YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bu hafta çevrenize daha anlayışlı olmalısınız



ASLAN: Bu hafta enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.



BAŞAK: Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Takıntılarınız yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz, rahatladığınızı göreceksiniz.



TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta başarıyı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Bu hafta gereksiz alınganlık gösterip partnerinizi suçlayabilirsiniz



AKREP: Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması nedeniyle, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.



YAY: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor.



OĞLAK: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmişle ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, güzel.



KOVA: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Bazı olaylara kırabilirsiniz



BALIK: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bu hafta sosyal aktiviteleriniz yoğun geçecek.