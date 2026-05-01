Teslimiyet, sözlükte teslim olma, boyun eğme, kendini verme anlamına gelir. Kelimenin kökü "selam"dır, selamettir. "İslam" teslim olmak, Müslüman olmak demektir. "Teslim" de aynı anlama gelir. Teslim olmak uymak demektir. İslam ve teslim kurtulmak, güvenlik, esenlik gibi manalar taşır. Teslimiyetin nihai gayesi, asıl amacı, kayıtsız şartsız Hakk'a teslim olabilmektir. Bunun sonucu, alemde cereyan eden bütün olayları serinkanlılıkla karşılamayı gerektirir. Çünkü yegane fail Allah'tır ve görmesini bilenler için her olanda, hayır vardır.

Bu yazıda da Cinuçen Tanrıkorur'un Saz ü Söz Arasında adlı kitabından, onun bir hatırasını nakledeceğim. Bu dahi sanatkarımız TRT'de 22 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkını kaybetmeyi göze alarak istifa eder. Bunu doğru bulmayan, geçimini sağlamakta zorlanacağını düşünen yakınları ve dostları bu konuda sorular sorar. Tanrıkorur'un görüşleri şöyledir:

GAYRET BİZDEN YARDIM ALLAH'TAN

Zaten şunun şurasında kaç günlük ömrümüz kalmıştır ki?!.. Aslında insanlara ekmeği insanlar vermez ki.. Samimiyetle, inançla, kısa vadeli çıkar hesaplarına kapılmadan ve hele 'benim ekmeğimi kim verecek" diye düşünmeden, elinizden gelenin en iyisini ortaya koymak için çalışır çabalarsınız. Bir de bakmışsınız ki ekmeğiniz geliyor. Hele bir dc 'azla yetinme' gibi bir zırhı da giyinmişseniz, sizi yıkabilecek felaket de kalmaz, uğursuzluk da.

TRT'den istifamdan sonra ev, "Peki şimdi n'apacaksm, neyle geçineceksin?" demeye gelen eş-dostla doldu taştı. "Bana ne yahu", diyordum cevap olarak, "o işlere bakan ben değilim. Bakın, sokaktaki bir haftalık kedi yavrusunu sahibi aç bırakıyor mu?.. Tutup elimden beni bu yaşa, bu başa getirmiş, nice badirelerden atlatmış olan, beni mi aç bırakacak?.." Yüzüme şaşkın şaşkın bakıyorlardı, çünkü kullandığım üçüncü şahıslı fiilerin failini anlamakta güçlük çekiyorlardı.

BİR HAT LEVHASI

'Her türlü ahval ve şeraitde (yani durum her ne olursa olsun) Allah'a hamd ederim' demek olan 'Elhamdü lillahi ala külli hal' ifadesi, duvarda asılı bir talik levha olmaktan çıkıp, tam bir teslimiyetin duygusu olarak şuur ve vicdanınızda sizinle beraber yaşar hale geldiği zaman, sıkıntı da, acı da, keder de, sizin için sadece birer 'test sorusu olmaktan öteye geçmez. Nitekim;

TRT'den istifamın üzerinden 15-20 gün ya geçmiş, ya geçmemişti. Merkezi güney Fransa'nın Arles şehrinde olan Rencontres Mediterraneennes diye bir kültür derneği, gönderdiği mektupla beni bir konser turnesine çağırıyordu: Marsilya, Fos, Miramas ve Montpellicr gibi dört sahil şehriyle İspanya'da Valcncia'da, Akdeniz ülkeleri sanatçılarının katılacağı festivalde çalacaktım. Teklif edilen kaşe de, gidiş-dönüş uçak bileti-iaşe-ibate onlara ait olmanın dışında, TRT'den aldığım bir yıllık maaşın karşılığı olan bir paraydı.

Kendinizi aradan çıkarıp işlerinizin hallini hiçbir şey düşünmeden O'na bırakmak, O'nun iradesine tam ve mutlak şekilde tabi olmak demek olan Teslimiyet'in, sizi 'her halükarda' koruyacağından şüphe etmek mümkün müydü?

Not: Resimdeki hatta şu yazıyor: Elhamdü lillahi ala külli hal.