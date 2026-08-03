KOÇ

Bugün, duygularınızı bastırmak ve içselliğinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var fakat çalışmalarınızı düzenlerken, kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Detaylara dikkat etmelisiniz.

BOĞA

Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden, iyice düşünmelisiniz. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.

İKİZLER

Toplumsal başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var unutmayın.

YENGEÇ

Duygusal inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz var. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var. Aşırılıklardan vazgeçin.

ASLAN

Bugün, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.

BAŞAK

Duygularınızda beklediğiniz karşılığı görmek için, sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı ve eleştirici bir şekilde davrandığınız sürece, olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.

TERAZİ

Dengeli tavırlarınızı unutacak olaylarla karşılaşmanız mümkün. Kendiniz farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz. Aldırmamayı bir türlü öğrenemediğini biliyorsunuz.

AKREP

Duygusal enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün. Partnerinizin romantik yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz. Her türlü aktiviteye hazırsınız.

YAY

Kaoslara kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıklarınızın yanlış anlaşılması sonucunda, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Mükemmel bir kişisiniz.

OĞLAK

Her konuda mantıklı olmanızdan dolayı, bugün bir çok dostunuzdan davet alabilirsiniz. Sizi farklı kılan sadeliğinizle, gireceğiniz ortamlara yeni bir sunuş getireceksiniz. Arkadaşlarınız arasında farkınız var biliyorsunuz.

KOVA

Düşünmek istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. Bugün, iletişim içinde olduğunuz kişilerle değişik maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz. Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

BALIK

Siz duygu insanısınız. Bugün, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.