Yıldız falınız

KOÇ: Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi gösteriyor.



BOĞA: Dengeli yapınız yüzünden, her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.



YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize doğallığınızla hissettirebileceksiniz. İlginç konuşmaların yaşanacağı dost ve aile toplantıları sizi bekliyor.



ASLAN: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Çevrenize felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.



BAŞAK: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı, koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Gerekli donanıma sahipsiniz.



TERAZİ: Her an gelişen fırsatlar karşısında, kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İş yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.



AKREP: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.



YAY: Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. İlginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.



OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine müdahale etmelisiniz.



KOVA: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız. Bugün başlattığınız gelişmeler olumlu ilerliyor.



BALIK: Duygu yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz. Dostlarınızla güçlü bağlarınız artıyor.