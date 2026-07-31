Yıldız falınız

KOÇ

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.

BOĞA

Duygularınızdaki artışlar yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

İKİZLER

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.

YENGEÇ

İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem içindesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Yatırımlarınız gelişiyor.

ASLAN

Paranızın değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız. Çevrenin dikkatleri üzerinizde.

BAŞAK

İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

TERAZİ

İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, kendinizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayacaksınız.

AKREP

İlginç fikirlerin doğrultusunda, birçok organizasyon ortaya çıkacak. Kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gün.

YAY

Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.

OĞLAK

Aşk ve ilişkilerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuçlar verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Cazip kişiler ilginizi çekiyor.

KOVA

Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.

BALIK

Karşı görüşteki insanlara tartışmacı bir kimlik içinde tepkili olacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda oldukça titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecektir.