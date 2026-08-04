Yıldız falınız

KOÇ

Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.



BOĞA

Doğuştan kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal ilişkideki rahatlığınızı kabul edemiyor.



İKİZLER

İş ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Yapmanız gereken tek şey erken yatmalısınız.



YENGEÇ

Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat, o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor. Olaya önce açıklık getirin.



ASLAN

İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat, yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçlayabiliyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak olmalıdır.



BAŞAK

Karşı cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, onunla olan ilişkinizde empati yeteneğinizi biraz geliştirmelisiniz. O, sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.



TERAZİ

Disiplinli ve güçlüsünüz. Yeniliklere fazla açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız çevrenizde yanlış anlaşılıyor.



AKREP

Çekici ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin, en az sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir. Anlayış göstermelisiniz.



YAY

Çekici fikirlerinizi daima kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıkıldığı zaman son derece rahatsız oluyorsunuz. Çevrenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.



OĞLAK

İşlerin nasıl yapıldığı değil, nasıl yapılacağı önemli. Siz, makine düzenlerini seven sistemlerin insanısınız. Olayları önceden planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için problem çıkmıyor.



KOVA

Statü konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz. Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız. Yeni işle birlikte gelen yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz. Çekimserliği bırakın artık.



BALIK

İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı. Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz. Aslında o kişi bunu hak etmiyor. Yanlış yaptığınızın farkında mısınız? Toparlanmalısınız.