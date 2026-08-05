Yıldız falınız

KOÇ

Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.



BOĞA

Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Başakta ilerleyen Venüs, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.



İKİZLER

Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.



YENGEÇ

Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



ASLAN

Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz.



BAŞAK

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.



TERAZİ

Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi sizinle birleştirmek isteyecektir.



AKREP

Bugün yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelerek birtakım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.



YAY

Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına oldukça olumlu yaklaşımlarınız var.



OĞLAK

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konumlarınız gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.



KOVA

Bugün çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor, bunu biliyorsunuz.



BALIK

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Olumsuzluklardan etkileniyorsunuz.