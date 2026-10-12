Yıldız falınız

KOÇ
Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA
Yardımınızı gerektiren bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.
İKİZLER
Kazançlarınızı artıracak bir performans sergilemeye hazırlanıyorsunuz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.
YENGEÇ
Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun ön planda olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
ASLAN
Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönemdesiniz.
BAŞAK
Taviz vermek istemediğiniz konular ilerleyen günlerde sizin için önem kazanacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve oldukça kaprisli oluyorsunuz. Dikkatli olun.
TERAZİ
Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu desteği sayesinde birçok probleminizin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.
AKREP
Sosyal aktivitenizde bir canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp sessizce değerlendirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.
YAY
Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle iş birliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacaktır.
OĞLAK
Yaşamınızı kendi istekleriniz doğrultusunda yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.
KOVA
Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel çatışmalarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara taşımamalısınız.
BALIK
Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başarabileceğiniz işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.