FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026







KOÇ

Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.



BOĞA

Yardımınızı gerektiren bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.



İKİZLER

Kazançlarınızı artıracak bir performans sergilemeye hazırlanıyorsunuz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.



YENGEÇ

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun ön planda olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



ASLAN

Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönemdesiniz.



BAŞAK

Taviz vermek istemediğiniz konular ilerleyen günlerde sizin için önem kazanacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve oldukça kaprisli oluyorsunuz. Dikkatli olun.



TERAZİ

Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu desteği sayesinde birçok probleminizin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.



AKREP

Sosyal aktivitenizde bir canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp sessizce değerlendirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.



YAY

Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle iş birliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacaktır.



OĞLAK

Yaşamınızı kendi istekleriniz doğrultusunda yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.



KOVA

Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel çatışmalarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara taşımamalısınız.



BALIK

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başarabileceğiniz işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.