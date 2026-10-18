Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.

YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

ASLAN: Yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.

TERAZİ: Ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün.. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.