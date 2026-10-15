FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026







KOÇ

Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.



BOĞA

Çalışma arkadaşlarınızın özgün, fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. düşünce sınırlarınızı genişletecek.



İKİZLER

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



YENGEÇ

Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.



ASLAN

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.



BAŞAK

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler farklı fikirler gündemde olacak.



TERAZİ

Güneş burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.



AKREP

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.



YAY

Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.



OĞLAK

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün yaşayacaksınız.



KOVA

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.



BALIK

Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememelisiniz.